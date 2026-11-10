在韩国，干细胞研究人员、前首尔国立大学教授黄禹锡在获得阿拉伯联合酋长国国籍后，已申请恢复韩国国籍。他表示，正在等待韩国法务部的决定。

据《韩国先驱报》报道，黄禹锡在获得阿联酋国籍后，于4月9日失去韩国国籍。同一天，他将此事告知韩国驻阿联酋大使馆，随后根据该外交机构的建议申请恢复国籍。

阿联酋国籍

黄禹锡目前领导位于阿布扎比的UAE Biotech Research Center，从事动物克隆和干细胞研究。他表示，自己受邀参加一次茶叙，结果那是一场授予阿联酋国籍的仪式。

他还表示，仪式期间有人告知他可以同时拥有两种国籍。与此同时，他能否恢复韩国国籍取决于该国法务部长的决定。

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规则与过往案件

根据韩国国籍法，恢复韩国国籍的人通常必须在一年内放弃外国国籍。其中一项例外适用于年满65岁、返回韩国永久居住的前韩国公民：他们可以承诺不在韩国境内行使外国国籍。

黄禹锡因动物克隆研究以及在人体胚胎干细胞研究中声称取得的成就而获得国际知名度。后来，他的科学论文中被发现存在伪造数据，首尔国立大学于2006年将其解雇。2014年，最高法院维持了判决——有期徒刑18个月，缓刑两年，其中包括挪用研究经费一案。

今年7月，当局还撤销了黄禹锡于2004年获得的总统科学技术奖。

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