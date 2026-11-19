科学家在安塔利亚举行的COP31气候大会期间警告称，大西洋经向翻转环流（AMOC）可能崩溃。AMOC是一个将热带暖水向北输送的海洋洋流系统。波茨坦大学教授斯特凡·拉姆斯托夫估计，该系统在本世纪跨越临界阈值的概率可能约为50%，甚至更高，Health Policy Watch报道。

AMOC经常被错误地等同于墨西哥湾暖流，但它是一个更广泛的环流系统。它在流向欧洲的途中向大气释放热量，而冷却后的水则下沉至深处并向南回流。由于这一循环，欧洲的气候比同等纬度地区原本可能的气候温和得多。

对欧洲和季风的影响

研究人员表示，环流急剧减弱或崩溃可能使欧洲平均气温下降约5°C或更多。澳大利亚气候学家比尔·黑尔指出，这些变化还可能影响与西非和南亚季风相关的天气系统。降雨模式遭到扰乱可能对农业和已经遭受气候变化影响的社区造成严重后果。

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拉姆斯托夫表示，对AMOC的直接测量仅从2004年开始，因此很难确定长期历史变化趋势。与此同时，他说，多个独立指标表明该系统正在减弱。其中包括北大西洋一片被较暖海水和陆地区域包围的较冷水域，以及美国东海岸沿线异常变暖。

呼吁减少排放

波茨坦气候影响研究所所长约翰·罗克斯特伦将AMOC可能崩溃称为一种高风险的全球威胁，并呼吁将其视为国家安全问题。冰岛环境、能源和气候部长约翰·约翰松表示，该国政府已在将这种情景作为一项安全威胁进行分析，因为它可能影响粮食、能源、基础设施、海运和渔业。

科学家还指出，需要迅速减少温室气体和短寿命气候污染物的排放。特别是，减少黑碳即烟尘的排放，可能减缓北极冰层和格陵兰冰盖的融化，而这与AMOC减弱有关。黑碳尤其会在建筑供暖、柴油车辆和发电机运行、焚烧废弃物以及森林火灾过程中产生。

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