海洋科学家兼科学传播者瓦妮莎·皮罗塔被评为澳大利亚新南威尔士州2027年度澳大利亚人。她将代表该州角逐全国年度澳大利亚人奖，获奖者将于1月25日公布，ABC News Australia报道。

鲸鱼研究

皮罗塔专攻海洋科学和鲸鱼研究。她开创了利用无人机评估这些动物健康状况的方法：当鲸鱼浮出水面呼吸空气时，无人机从其呼吸孔收集分泌物样本。

五年前，这位科学家还创立了公民科学项目Wild Sydney Harbour。参与者报告海洋动物的观察记录，以了解悉尼港动物群的多样性。皮罗塔支持选择STEAM领域职业的女性，并与植物学湾的原住民巡护员团队Gamay Rangers合作监测海洋种群。

皮罗塔表示，人们需要更好地了解周围的海洋环境，而她希望分享知识，使他们能够更有信心地采取行动。

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该州其他获奖者

Community Shark Bite Kits创始人丹尼·肖滕被评为新南威尔士州年度青年澳大利亚人。他的鲨鱼咬伤急救包内有止血带、加压绷带、手套和使用说明。这类急救包已在澳大利亚350多处海滩提供。

该州年度资深澳大利亚人称号授予了84岁的医生戴维·库克，他60多年来一直为偏远和地区居民治疗。他曾在皇家飞行医生服务队将医疗实践与航空工作相结合，如今仍在麦夸里港和南西岩担任全科医生。

“当地英雄”奖授予了吉尔·阿什利和保罗·“法蒂”·爱尔兰——慈善组织Shoretrack的创始人。该组织通过实践性职业培训，帮助南布卡谷地与教育或工作失去联系的年轻人。五年来，该组织已帮助750多人。

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