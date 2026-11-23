英国剑桥大学和伦敦大学学院的研究人员重建了患者一生中急性髓系白血病的发展过程。在三分之二的分析病例中，据科学家估计，促成癌症发展的首个突变发生在20岁之前。在个别病例中，这类变化可能比确诊早50多年。ScienceDaily 报道了这项发表于《自然》杂志的研究结果。

确诊前的血液样本

科学家研究了47名后来被诊断为急性髓系白血病女性的血液样本；她们确诊时的平均年龄为72岁。研究人员将其与46名特征相似、未发现血液癌症女性的样本进行了比较。这些材料来自英国卵巢癌筛查研究UKCTOCS，该研究的参与者在最长11年的期间内每年采血。

研究人员采用高灵敏度DNA测序和数学模型，以估计突变出现的时间、改变细胞的增殖速度，以及它们与其他血细胞之间的竞争。一些样本在疾病确诊前15年采集。同时，科学家没有在确诊当时直接采集的血液样本。

克隆生长加速

在早期阶段，改变细胞群体的增长缓慢：其数量翻倍有时需要数年。随着更多突变累积，增长速度加快。根据作者的计算，每一个能够推动癌症发展的新突变通常会使增长速度提高约两到三倍。在出现四个此类突变后，细胞群体可能在数周而非数年内翻倍。

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在至少三分之一的白血病病例中，一组突变细胞在确诊前很久就显著扩增，并在血液中占据主导地位。该研究将这一过程称为体细胞排挤。在没有血液癌症的女性对照组中，没有记录到这一模式。对英国生物样本库数据的分析也将这一过程的迹象与急性髓系白血病风险显著升高联系起来。

早期发现的可能性

研究作者认为，通过多个血液样本测量突变细胞克隆的生长速度，可能有助于评估未来数年或数十年的风险。数学模型表明，即使在十年或更长时间内适度减缓高风险克隆的生长，也可能降低患病的概率。不过，要验证这种干预是否能够安全地预防人类白血病，仍需要临床研究。

并非所有病例都有较长的可检测变化期：大约每五个病例中就有一个，突变细胞群体仅在确诊前一至两年变得可检测。

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