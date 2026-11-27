麻省理工学院的研究人员开发了一种方法，在小鼠试验中使毒性抗癌药物卡奇霉素能够用于治疗细菌性肺炎，并避免出现肝损伤迹象。据News-Medical报道，这项研究发表于《Nature Communications》期刊。

卡奇霉素会损伤细胞DNA。它被用于治疗某些类型的癌症，但其毒性此前不允许将这种化合物视为抗生素。研究人员决定利用两个组成部分减少该药物的不良影响：靶向递送系统，以及一种能在感染灶外中和药物的蛋白质。

递送至感染灶

科学家将卡奇霉素分子连接到一种可与白蛋白结合的小型蛋白质上。白蛋白是一种在血液中循环并携带其他分子的蛋白质。药物分子通过一种可被中性粒细胞弹性蛋白酶切割的连接体与载体蛋白相连。这种酶由中性粒细胞产生，而中性粒细胞是会在感染部位聚集的免疫细胞。

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复合物进入受感染组织后，该酶应释放卡奇霉素，使其破坏细菌细胞。在初步试验中，这种形式的药物能够清除小鼠体内的感染，且对肝脏的毒性低于未结合的药物，但器官损伤水平仍然过高。

用于中和药物的蛋白质

为进一步降低毒性，研究团队使用了CalU19——细菌Micromonospora echinospora的一种保护性酶，该细菌可产生卡奇霉素。研究人员对该蛋白质进行了改造，使其也能与白蛋白结合并在血液中循环。按照作者的设想，它应在药物分子离开感染部位后、到达肝脏或其他器官之前，将其捕获并中和。

药物与蛋白质解毒剂的组合在患有由Pseudomonas aeruginosa或Staphylococcus aureus引起的肺炎的小鼠身上进行了测试。在两种模型中，它都消除了感染，且未引起肝损伤迹象。在实验室测试中，该偶联物还杀灭了耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、Escherichia coli和Klebsiella pneumoniae。研究作者计划也为其他因对肾脏或其他器官具有毒性而使用受限的抗生素寻找解毒剂。

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