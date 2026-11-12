研究人员称，表达TREM2受体的巨噬细胞可能成为未来治疗子宫内膜异位症的潜在靶点。该研究发表在《Advanced Science》期刊上，News-Medical报道。

子宫内膜异位症是一种慢性炎症性疾病，其特征是类似子宫内膜的组织生长在子宫外。根据该报道，这种疾病影响约2亿名育龄女性，可能导致疼痛、不孕，并增加卵巢癌风险。激素治疗有助于控制疼痛和此类组织的生长，但有时无效，且疾病可能复发。

免疫细胞的变化

作者采用单细胞RNA测序方法分析了子宫内膜异位症患者的样本。与对照样本相比，他们发现带有TREM2受体的巨噬细胞数量更多。巨噬细胞是免疫系统细胞，可清除感染因子、癌细胞和细胞碎片，也会影响适应性免疫反应。

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患者样本中还发现CD8+ T细胞和自然杀伤细胞，即NK细胞，出现终末耗竭。它们清除受损或外来细胞的能力下降。科学家推测，TREM2阳性巨噬细胞会抑制这些细胞的功能。

在细胞和小鼠中的验证

研究人员在细胞培养中验证了这一假设，使用了具有TREM2以及缺失该受体的小鼠巨噬细胞。研究人员还确定了一对配体-受体，TREM2阳性巨噬细胞可通过该配体-受体与CD8+ T细胞相互作用。CD8+ T细胞功能受损与自噬有关，自噬是一种细胞回收过程。

在缺失TREM2的小鼠中，CD8+ T细胞和NK细胞的细胞毒性活性增强，同时还观察到对内膜组织生长的保护作用。该研究的资深作者戈云·王表示，这些结果可能为开发非激素治疗方法开辟道路。同时，临床应用仍需进一步研究：尤其应评估抑制TREM2对免疫调节和生殖组织的安全性，并在更大规模的患者群体中验证这些结论。

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