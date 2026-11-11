研究人员在马绍尔群岛的比卡尔环礁和博卡克环礁描述了中太平洋一些保存最完好的海洋生态系统。2023年的考察研究了珊瑚礁、深海区域、海鸟群落、植被和海龟筑巢地点。据ScienceAlert报道，这两座环礁去年被宣布为马绍尔群岛首个国家海洋保护区。

鱼类和鲨鱼

在野外研究期间，科学家记录了来自38个科的266个礁鱼分类单元。博卡克的鱼类生物量高于比卡尔。外礁上，鲨鱼占据最大的单独生物量份额：比卡尔为26.8%，博卡克为33.9%。

研究人员还利用水下设备记录了水深达275米处的138个鱼类分类单元。作者指出，其中14个类群可能此前未在马绍尔群岛被记录。深海相机还在更大深度处单独记录了另外79个鱼类类群。

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鸟类、海龟和威胁

研究人员在这些环礁上记录了17种海鸟。他们还记录了71处海龟上岸痕迹和132个巢坑，主要位于比卡尔。比卡尔距离最近的有人居住环礁超过100公里，而博卡克距离人类居住地近400公里。

作者强调，这些生态系统是“保存相对完好的”，而非完全未受扰动。2023年研究期间，两座环礁上都有引入的波利尼西亚鼠。此外，孤立的珊瑚礁也无法免受水温升高、珊瑚白化和海洋酸化的影响。研究结果发表于《Frontiers in Marine Science》。

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