科学家分析了格陵兰乌曼纳克峡湾系统中的两处不稳定山坡，其崩塌可能引发海啸并威胁沿海定居点。正如ScienceAlert报道，分析结果发表在《Communications Earth & Environment》期刊上。

对乌库西萨特最迫切的威胁

研究人员认为，坎格鲁阿尔苏克峡湾的一处山坡最为紧迫，其中包括地质学家玛丽·凯尔林。根据他们的估计，潜在的滑坡可能移动约3000万立方米岩石。2015年以前，这处山坡几乎不明显，但此后迅速发展，并且可能正在加速。

研究作者认为，这处山坡可能在未来数年或数十年内完全或部分崩塌，不过这类滑坡发生的确切时间仍高度不确定。若发生崩塌，海浪仅需六分钟便可抵达约25公里外的乌库西萨特定居点。当地的海浪爬高可能为3至7米。

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卡拉特峡湾的山坡

另一处大型不稳定山坡位于卡拉特峡湾，距离2017年滑坡地点以西约3公里。其海平面以上面积为265万平方米，研究人员估计潜在不稳定物质的体积约为4亿立方米。他们称其为全球已测绘的最大活跃不稳定山坡之一。

2017年，卡拉特峡湾乌米阿马克库山发生的滑坡引发海啸，海啸抵达努加茨亚克村。海浪爬高约达10米，造成4名居民死亡，另有9人受伤。该村此后一直处于废弃状态。

研究人员不排除卡拉特峡湾整处山坡崩塌的可能性，尽管其深部变形长期以来一直缓慢发生。根据他们的计算，这类事件可能在超过100公里外引发爬高超过10米的海浪。科学家认为，与全球变暖有关的多年冻土退化，可能增加北极和高山地区此类事件的频率和规模。

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