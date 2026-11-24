过去五年，美国平均每年新增约500英里的高压输电线路——这大约只有研究人员认为满足未来电力需求所需建设速度的十分之一。为在2050年前将跨区域电网扩大至三倍，美国每年需要铺设约5000英里的此类线路，ScienceDaily报道。

这一问题在发表于《科学》杂志的一篇Policy Forum文章中讨论。该文由卡内基梅隆大学和加州大学圣地亚哥分校的能源政策研究人员马德琳·约兹维亚克、戴维·J·维克托和M. 格兰杰·摩根撰写。根据他们的评估，电动汽车的普及、重工业用电量增加以及数据中心的迅速扩张，正在推动电力需求增长。

问题在于审批，而非技术

高压线路可将大量电力远距离输送——从发电设施输送至社区和企业。连接区域电网，能够在当地发电不足时在不同地区之间重新分配电力。文章引用的研究显示，规模更大、互联性更好的电网可以降低消费者成本，并减少大规模停电的风险。

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作者认为，电网现代化的主要障碍具有政治和监管性质。大型项目的许可权分散在联邦机构、州政府、地方机关和私营公司之间。现有能源公司也可能对加强跨区域连接缺乏兴趣，因为这会加剧电力供应商之间的竞争。

提出的解决方案

研究人员建议联邦机构更有效地运用现有权力：划定重要输电走廊，并解决妨碍州级项目审批的争议。在技术解决方案方面，他们列举了使用现代材料更换现有线路上的导线、高压直流输电系统，以及沿公路和铁路走廊铺设地下电缆。作者认为，这些技术可以将电网容量提高至两倍或三倍。

作者还建议美国研究建设长距离基础设施的国际经验，并成立一个总统—国会输电委员会。该委员会可以提出修改州法律和联邦法律的建议，研究赋予联邦能源监管委员会更广泛的权力，并为建设新线路的公司和承载此类基础设施的社区制定财政激励措施。

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