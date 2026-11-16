UCLA Health的研究人员在人类脑细胞实验室模型中表明，增强健康基因拷贝的活性，或可部分抵消与自闭症相关的突变所造成的影响。这项工作聚焦CHD8和SCN2A基因，并在兴奋性神经元培养物和皮质类器官中开展——这些结构可再现早期大脑发育的某些方面。

News-Medical报道称，这项研究结果发表于《Nature Neuroscience》期刊。科学家使用改良的CRISPR-A，并非为了编辑或替换缺陷基因，而是为了激活保留下来的健康拷贝。他们作用于增强子——调节基因表达时间和水平的DNA区域。

两个基因的结果

在携带CHD8突变的模型中，激活健康基因拷贝减少了类器官的异常过度生长，促进了细胞成熟，并使基因活性更接近典型水平。CHD8基因参与调控其他对大脑发育重要的基因。

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在携带SCN2A突变的模型中，这一方法恢复了神经元正常电活动的很大一部分。与此同时，一些更细微的电学特征仅在个别细胞系中恢复正常。SCN2A是神经元产生电信号所必需的基因。

目前仍仅处于实验室阶段

该效果仅在携带突变的细胞中观察到：在健康细胞中，靶基因的活性没有增加，邻近基因也未受到影响。研究人员还发现，结果取决于干预的时机，这可能表明某些发育阶段的重要性。

作者强调，这是一项概念验证，而非现成的治疗方法。所有实验均在实验室模型中进行，且基因表达接近正常水平的程度因细胞系而异。要使该方法得到潜在应用，必须开发将该系统安全递送至大脑的方法，并检验其在早期发育阶段之后的有效性。

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