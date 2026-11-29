科学家将加拿大阿尔伯塔省中部Quest CCS二氧化碳捕集与封存项目的运行与长达十年的地震活动联系起来。分析发现，该项目与4.1级和4.3级地震存在关联——这是与在深层咸水含水层储存CO2有关的最大震动，ScienceAlert报道。

距注入井数十公里处发生震动

由壳牌加拿大公司运营的Quest CCS项目于2015年8月开始运行。二氧化碳被注入地下2.1公里深处一个由不透水岩层覆盖的多孔砂岩含水层。每年约有100万吨CO2被注入地下；当地目前已储存超过1000万吨气体。

研究人员分析了该地区自1985年以来的地震数据。在注入开始前的30年间，当地仅记录到一次震级达到或超过2.5级的地震，而在随后的十年中则记录到十多次。壳牌加拿大公司自己的监测系统还记录了800多次地震事件，其中大多数震动过于微弱，人们无法感觉到。

研究作者估计，注入开始后地震发生频率增加了20至40倍。随着时间推移，震动发生地点离注入井越来越远，科学家认为，这与岩石中升高的压力扩散，以及储层下方古老岩石中已有地质断层被重新激活相一致。

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即使停止作业后压力也可能继续上升

2026年4月1日，邦阿科尔镇附近发生4.1级地震，距离Quest注入井约35公里。距注入地点约70公里的埃德蒙顿也感受到了震动。5月9日，瓦斯卡特瑙附近记录到一次4.3级地震。

建模显示，即使在2026年5月1日停止注入，邦阿科尔附近地震区域的压力也可能持续上升至大约2033年至2035年。如果作业按计划持续到2040年，压力上升可能会持续到2044年至2045年。作者还计算出，在运行模式不变的情况下，地震活动可能在2032年前到达埃德蒙顿市中心，但两种模型对该市地下压力给出了不同估计。

该研究发表在《Geophysical Research Letters》期刊上。科学家指出，对Quest CCS案例进行详细研究，有助于更安全地设计和监控未来的二氧化碳储存设施。

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