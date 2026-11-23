一个国际研究团队开发出算法，能够显著更快地为地图找到符合四色定理的着色方案。根据该定理，任何地图只需四种颜色，即可确保相邻区域不会使用相同颜色。ScienceAlert报道了这一新方法。

线性计算时间

英国数学家弗朗西斯·格思里于1852年首次提出这种着色可能性的猜想，而完整证明直到1976年才提出。1997年，出现了一种更易理解的证明，它较少依赖难以验证的复杂计算机计算。与此同时，其算法处理大型地图需要大量时间。

新方法将这一任务的计算时间从二次时间降至线性时间。这意味着，当区域数量增加十倍时，计算时间将大约增加十倍，而不是像此前算法那样增加一百倍。

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寻找可约配置

该方法的核心是在地图中寻找所谓的可约配置——可以从这些结构开始计算四色着色方案。能够找到的这类初始结构越多，计算进行得越快。该方法还可以先简化地图结构，随后添加更复杂的元素并调整颜色。

研究人员在两篇论文中将数学方法与数据结构相结合，其中一篇在IEEE理论计算机科学基础研讨会上发表。他们认为，该方法不仅可用于平面地图，也可能适用于其他带孔的表面，包括类似游泳圈或埃门塔尔奶酪的表面。

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