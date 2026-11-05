伦斯勒理工学院（RPI）的科学家开发了人工智能系统Quest2Dx，用于筛查可能出现帕金森病早期迹象的人群。该模型分析大型健康问卷中的回答，旨在帮助医生更早将这类患者转诊接受进一步检查，News-Medical报道。

由RPI生物医学工程系主任平坤·严领导的团队，其研究成果发表在《Nature Aging》期刊上。作者强调，Quest2Dx并非用于作出诊断：其目的是在明显运动症状出现之前，识别可能需要专门检测的人群。

问卷替代侵入性程序

帕金森病可能在明显的身体表现出现前已存在多年。研究人员列出的潜在早期迹象包括嗅觉丧失、睡眠障碍、书写困难和情绪变化。这些症状可能被视为轻微问题，因此有时会推迟就诊神经科医生。

该模型使用帕金森病精准医学倡议（Parkinson’s Precision Medicine Initiative）的数据进行训练，并使用Fox Insight Study的独立数据集进行验证。PPMI问卷包含187个问题，而Fox Insight问卷有300多个项目。研究人员指出，受访者经常遗漏部分回答，而传统机器学习算法在尝试自动填补缺失项时可能出错。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

模型考虑回答的含义

作者表示，Quest2Dx利用大语言模型理解问题和回答的含义及语境，而不只是其在问卷中的位置。这使其能够处理问题表述或排列方式不同的问卷，即使该模型是在另一份问卷上训练的。

该系统还会确定哪些回答组合对特定个人最具信息价值。这些因素包括日常活动困难，例如起床或进食，以及接触工业溶剂和脱脂剂。研究人员警告称，任何单个回答都不具有诊断意义，因为所提到的迹象也可能伴随其他疾病出现。

团队制定了一份包含30个问题的精简问卷，这些问题被Quest2Dx确定为最重要的问题。作者称，使用该问卷的模型在预测帕金森病方面几乎与使用完整问卷时一样准确。同时，开发人员指出，该系统仍需进一步完善，因为它可能产生假阳性和假阴性结果。

关注我们在