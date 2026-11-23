一个国际科学家团队创建了6,986人的生物物理数字脑模型，以研究衰老、神经退行性疾病与环境条件之间的联系，News-Medical报道。样本包括来自16个国家、年龄在18岁至100岁之间的人群。

数字模型如何运作

研究人员针对每名参与者使用功能性磁共振成像数据，并构建了由90个相互连接的脑区组成的计算机模型。他们调整模型参数，使模拟的MRI信号尽可能准确地匹配参与者静息状态脑活动记录中所记录的模式。

这类模型能够评估MRI信号背后可能存在的机制：神经元活动的水平和变异性，以及神经元兴奋与抑制之间的平衡。模型估算的个别脑区兴奋性与灰质体积相关；研究人员表示，这一独立指标表明模型与真实数据相符。

该团队还表示，将公开代码和模型参数，以便其他科学家能够复现分析并开发新的虚拟实验。

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按年龄和诊断划分的差异

年龄与模拟神经元活动随时间发生的波动是规律还是不可预测的关联最为密切。健康参与者与患有轻度认知障碍、阿尔茨海默病或额颞叶变性的人之间的差异同时涉及多个参数：活动水平、其变异性，以及刺激或抑制神经元的信号之间的平衡。

额颞叶变性显示出与健康参与者特征相比最大的总体偏离。不过，这并不意味着所有脑区的活动都同样更高或更低。

与生活条件的联系

环境分析在研究的十个领域中发现了七个领域存在关联。最明显的联系涉及民主条件指标、土壤和水质以及空气污染。在考虑年龄、性别、诊断、国家、MRI扫描仪和数据质量后，结果依然存在。

对参与者社会数据的单独分析也显示出与医疗服务可及性、童年经历和经济状况的联系。下一步将检验这类模型能否预测在人们随时间推移或接受干预后观察到的变化。该研究发表于《Nature Biomedical Engineering》期刊。

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