圣裘德儿童研究医院的科学家通过研究两种阿尔茨海默病模型小鼠的大脑，为单个脑细胞类型创建了一份蛋白质图谱。据News-Medical报道，他们分析了不同类型细胞以及不同年龄动物中的超过1.3万种蛋白质。

数千项此前未被记录的变化

该团队发现了超过3000种蛋白质，其水平在不同细胞类型中发生变化。根据作者的数据，其中78%的变化未在此前的数据集中被记录。研究人员特别关注了小胶质细胞——许多与阿尔茨海默病风险相关的基因都在这类细胞中表达。几乎所有在小胶质细胞中发现的蛋白质变化此前都未受到注意。

在这项工作中，科学家结合了新一代质谱法、单细胞RNA测序和空间组学方法。这使得他们能够比较RNA和蛋白质层面的变化，并识别蛋白质、生物学通路以及细胞间可能的信号网络中的变化。

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细胞之间可能存在信号交换

对RNA和蛋白质数据的比较显示，在一种细胞类型中检测到的某些蛋白质可能由另一种细胞类型合成并分泌。其中一个例子是多效蛋白：在星形胶质细胞中记录到其RNA水平较高，而在小胶质细胞中则发现该蛋白质本身的水平较高。作者认为，这可能表明存在细胞间通信：基因调控可能发生在星形胶质细胞中，而在合成和分泌后，该蛋白质可能在小胶质细胞中发挥功能。

该研究发表于《Neuron》期刊。作者称，这项工作是他们所知首个按细胞类型区分的阿尔茨海默病蛋白质组分析。作者表示，所创建的图谱及配套数据集可用于进一步研究该疾病的机制。

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