科学家创建了多模态 HypoAD 图谱，描述人类下丘脑在衰老和阿尔茨海默病期间的变化。为此，他们分析了458名成年人的 MRI 数据，并基于17名死后捐赠者的614,403个下丘脑细胞核构建了单核转录组图谱，Nature 报道。

不同区域以不同方式变化

研究人员测量了13个下丘脑结构和12个下丘脑外结构的体积。MRI 研究参与者的平均年龄为63.4岁，女性占样本的60.5%。下丘脑总体积与年龄仅存在较弱的统计关联，而其各个区域表现出更明显的年龄相关差异。

具体而言，年龄较大的参与者的外侧下丘脑体积较小，作者认为这与该区域的年龄相关萎缩一致。同时，视交叉上核和弓状核，以及下丘脑室旁核、室周核和背内侧核的体积与年龄呈正相关。作者指出，一些小型结构的重复测量可靠性较低，其中包括视交叉上核和乳头体。

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聚焦睡眠、代谢和记忆

在细胞分析中，团队聚焦于三个区域：参与调节能量平衡的弓状核；作为昼夜节律主要调节器的视交叉上核；以及与记忆回路相关的乳头核。该来源将这些结构与阿尔茨海默病中观察到的睡眠、昼夜节律、代谢和记忆障碍联系起来。

如何划分组别

在比较中，阿尔茨海默病组纳入同时具有认知障碍和淀粉样蛋白-β阳性状态的参与者。对照组由没有认知障碍且没有淀粉样蛋白-β积累迹象的人组成。在全部 MRI 样本中，30.6%的参与者具有异常认知状态，13.8%的人淀粉样蛋白-β呈阳性。

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