美国科学家创建了基底神经节细胞图谱。基底神经节是位于大脑深部的一组结构，参与运动控制、决策、情绪和习惯形成。研究人员比较了人类、小鼠、猕猴和狨猴组织中的细胞类型及基因活性，Cyprus Mail报道。

2100万个细胞的数据

研究使用了已故捐献者的脑组织。科学家研究了人类基底神经节中的2100万个细胞，并分析了其他三种物种中的数百万个细胞。这项工作在BRAIN Initiative框架内开展；该计划于2014年启动，并得到美国国立卫生研究院的支持。

该图谱结合了多种类型的数据：每个细胞中活跃基因的信息、有关表观基因组的信息——即附着于DNA并调控基因活性的化学化合物和蛋白质——以及细胞在组织中分布的空间模式。研究人员表示，这是首个针对单独脑区的综合性跨物种细胞图谱。

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在疾病研究中的应用

基底神经节功能障碍与帕金森病、亨廷顿病、精神分裂症、妥瑞氏综合征、双相情感障碍、强迫症和成瘾有关。这一新资源能够确定哪些细胞类型会激活特定基因，以及哪些DNA调控区域在这些细胞中处于活跃状态。

研究结果包括发现一种与精神分裂症和双相情感障碍相关的新型脑细胞。科学家还记录了个别细胞类型中的遗传变化，这些变化可能对自闭症研究具有重要意义，以及与衰老相关的特定细胞中基因活性的变化。

研究人员指出，该图谱可成为比较健康组织和受疾病影响组织的基础，并有助于寻找用于基因治疗和基因编辑的细胞类型特异性靶点。同时，基于这些数据开发的治疗方法不会很快出现。

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