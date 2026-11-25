科学家绘制了一幅与冠状动脉疾病相关的遗传机制多层次细胞图谱。为此，他们同时研究了人类冠状动脉样本中的基因活性、染色质可及性和DNA的空间组织。《自然》在一篇关于遗传风险变异与特定血管细胞及靶基因之间联系的文章中报道了这项研究结果。

来自44条冠状动脉的数据

该团队分析了44条人类冠状动脉的细胞核，这些样本来自无心力衰竭的捐献者，以及在心脏移植期间接受手术的慢性心力衰竭患者。经过质量控制后，研究人员获得了126,804个细胞核的数据，这些细胞核属于11种细胞类型。

其中包括血管平滑肌细胞、内皮细胞、成纤维细胞和髓系细胞。科学家发现了143,743个对不同细胞类型具有特异性的开放染色质区域。这类区域可能含有影响基因活性的DNA调控元件。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

寻找靶基因

此前研究与冠状动脉疾病风险相关联的大多数遗传变异，都位于不直接编码蛋白质的DNA区域之外。这使得确定这些变异可能通过其发挥作用的细胞和基因变得困难。

作者采用single-cell enhancer-to-gene模型，将DNA调控区域与个体细胞类型中的基因联系起来。他们特别关注冠状动脉平滑肌细胞，以及这些细胞不同状态下基因调控的变化。

为研究基因组中的远距离相互作用，研究人员还对15条冠状动脉进行了Hi-C分析。研究结果通过细胞类型特异性Hi-ChIP测序、利用CRISPRi抑制调控区域活性，以及在冠状动脉平滑肌细胞中进行Perturb-seq得到验证。这项工作使确定候选细胞类型和基因成为可能，以便进一步研究血管疾病的机制。

关注我们在