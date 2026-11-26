科学家创建了一种稳定的细胞模型，可在标准 BSL-2 生物安全条件下研究埃博拉病毒的聚合酶及复制机制。正如News-Medical 报道，这项研究发表于《Virologica Sinica》期刊。

无需活病毒的模型

使用活埃博拉病毒开展研究需要最高级别生物防护 BSL-4 实验室。研究病毒 L 聚合酶面临的一个问题也是缺乏针对它的可靠抗体。小型表位标签可用于检测这种酶，但通常会降低其活性。

研究作者创建了稳定细胞系，其中包含带有 Strep 标签的 L 聚合酶，以及病毒蛋白 NP、VP35 和 VP30。他们筛选出一个克隆，该克隆能够维持长期的小基因组复制并形成具有感染性的病毒样颗粒。这种方法可通过标签检测 L，而无需使用针对该蛋白的抗体。

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与微管的联系

研究人员还纯化了病毒样颗粒和核糖核蛋白复合物。蛋白质组分析显示，微管蛋白同工型与核糖核蛋白复合物的关键蛋白存在关联。这是此前未被描述过的病毒复制装置与细胞骨架成分之间的联系。

用药物诺考达唑破坏微管后，病毒 RNA 合成、细胞内包涵体形成以及颗粒释放均增加。三维共聚焦显微镜显示，这些包涵体位于微管网络的间隙中。作者认为，该网络可能在物理上限制病毒基因组的复制。

系统的应用

上海科技大学的金忠表示，这一稳定系统使研究 L 聚合酶和核糖核蛋白复合物不再需要 BSL-4。它可用于筛选抗病毒药物、研究细胞因子，并可调整用于研究其他埃博拉病毒，包括本迪布焦病毒。

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