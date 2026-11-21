科学家将7.8万个人类遗传密码“字母”导入实验室小鼠的胚胎干细胞，建立了一种罕见X连锁肌张力障碍-帕金森病模型。在实验室培养物和活体小鼠中，这一基因插入引发了该疾病的典型变化：TAF1蛋白水平下降、细胞死亡以及大脑中出现空腔，尤其是在纹状体中。

据Live Science报道，两项研究发表于《Cell》期刊。为导入大段合成DNA，研究人员采用了SwAP-In方法，该方法能够改变遗传密码的大段区域。这一片段包含人类版本TAF1基因的一部分，以及与疾病相关的“跳跃基因”——一段改变了其在基因组中位置并扰乱TAF1功能的DNA片段。

罕见的神经退行性疾病

X连锁肌张力障碍-帕金森病主要影响菲律宾裔男性。该疾病尤其影响纹状体——对运动控制至关重要的脑区——并可能导致动作迟缓、震颤、肌肉僵硬和不自主的肌肉收缩。平均而言，症状约在39岁时出现，患者在症状出现后可生存13至16年。

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小鼠约在一个半月后出现疾病迹象，而人类的疾病会历经多年发展。研究作者推测，人体内可能存在一些机制，能够在一段时间内减轻“跳跃基因”作用的后果，而小鼠没有这种保护。

脑部支持细胞的作用

第二项研究聚焦于所建立小鼠脑细胞的变化。科学家发现，少突胶质细胞——产生髓鞘的胶质细胞——在数量和基因活性方面存在明显异常。这种脂肪性绝缘材料覆盖神经元突起，并帮助它们传递信号。

进一步实验表明，该突变妨碍少突胶质细胞完全成熟，导致纹状体和前额叶皮层形成的髓鞘减少。研究人员利用患有这种疾病者死后捐赠的脑组织样本证实了这些观察结果。作者认为，髓鞘绝缘的大量丧失可能使神经元更容易过早死亡。

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