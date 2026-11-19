科学家开发出一种基于钙钛矿的集成光子电路，可在室温下实现极化激元激光、光信号放大以及对其相位的非线性控制。《自然》报道了这项研究的结果。

单晶中的波导和光栅

该器件以在玻璃基底上形成的溴化铯铅 CsPbBr3 微米级波导为基础。研究人员采用了软光刻、基于表面张力的工艺以及从液态前驱体进行微流控生长相结合的方法。这种方法能够同时制造长度达数百微米的波导和纳米级衍射光栅，无需对材料进行后续加工。

在这些结构中，光与物质的激发态——激子——发生强相互作用，形成极化激元。测量显示存在两种极化激元模式，其拉比劈裂能为 140 ± 10 毫电子伏特。

可调谐激光

两个集成光栅形成了一个平面法布里—珀罗谐振腔，为波导提供了纵向光学反馈。在非共振光激发条件下，研究人员记录到阈值极化激元激光，其光激发能量密度约为每平方厘米 55 微焦耳。超过阈值后，发射谱线变窄。

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通过将光栅周期从 270 纳米改为 250 纳米，作者将激光发射能量从约 2.28 电子伏特调整至 2.315 电子伏特。信号同时沿波导传播，并可通过相邻光栅输出。

放大与相位控制

此外，该团队将脉冲信号以共振方式注入波导，并用第二个非共振脉冲在结构中央部分产生激子库。当粒子密度足够时，输出极化激元信号在脉冲重合时显著增强，该效应约在 50 皮秒后衰减。

该电路还实现了最高达 2π 的非线性信号相移，为干涉测量操作提供了可能。作者指出，光学放大的阈值特性具有类似神经元脉冲活动的特征，可能有助于神经形态极化激元器件的发展。

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