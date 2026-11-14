台湾台北的学者表示，中国为纪念孙中山诞辰126周年举办的大规模活动，可能为干预台湾选举创造机会，并推动为中国吞并台湾辩护的历史叙事。据《台北时报》报道。

台北海洋科技大学通识教育中心副教授吴瑟致在中华亚太菁英交流协会的一场研讨会上表示，纪念活动让北京能够在台湾九合一选举前塑造有关“统一战线”活动的话语。同时，他指出，这些活动本身并非选举干预的确凿证据，但社会应关注针对台湾政治的活动。

历史叙事

吴瑟致表示，推广孙中山的遗产有助于北京掌控历史话语，并将吞并台湾与中国国家主席习近平所推动的民族复兴理念联系起来。这名学者认为，通过这种方式，支持与中国建立更密切关系的人可能被描绘为和平支持者，而反对吞并台湾的人则被描绘成所谓破坏民族团结与和平的人。

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他还表示，“统一战线”策略建立在将共同历史等同于共同责任的基础上，随后这种责任被转化为接受中国吞并的要求。吴瑟致强调，承认孙中山的历史贡献并不意味着台湾人同意共产主义统治，而与中国的历史联系也不否定台湾的主权。

关于和平谈判的声明

台湾师范大学东亚学系教授范世平表示，260名中国国民党人士于周四、即孙中山诞辰纪念日当天，呼吁与北京进行和平谈判。他说，前国民党政治人物和学者发表联合声明的时机，与中国在“统一战线”政策框架内的活动相吻合。

范世平表示，国民党支持者提出的和平协议，将意味着台湾停止采购美国武器，并接受中国的立场，即当前台湾海峡两岸的局势是中国内战的延续。他称，这些条件对北京具有重大利益。

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