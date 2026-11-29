美国科罗拉多大学博尔德分校的研究人员描述了两种现象，它们可能有助于被动延缓飞机机翼上湍流的发展。这两种现象是超共振和无散射干涉，存在于布置在飞机外表面下方的专门设计材料中。据ScienceDaily报道，两项研究的结果发表在《Physical Review X》和《Proceedings of the Royal Society A》期刊上。

飞行期间，机翼上方的气流会在边界层中形成湍流，从而增加空气动力阻力。这会影响飞机性能及其燃油效率。消息来源指出，一架商用飞机在一次横跨全国的飞行中可能消耗超过1万加仑航空燃油，因此即使是小幅降低消耗，对航空公司也可能具有重要意义。

机翼表面下方的材料

这项研发基于声子地下结构，即能够控制微观内部振动的工程材料。这类振动与声子有关，并不同于整个结构的运动。这些结构可以与气流相互作用，而无需改变机翼的外部形状，也不需要主动装置。

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此前，类似设计只能在一个频率下工作。航空航天工程教授马哈茂德·I·侯赛因及其同事通过计算研究表明，结构的螺旋式布置能够影响更宽频率范围内的振动。研究人员将这一现象称为超共振。

在更大区域进行控制

第二种现象——无散射干涉——涉及将许多这类结构以网格形式布置。研究人员评估认为，这可能使湍流的发展不仅在一个点被延缓，而且可以在更下游的位置以及更大面积的表面上被延缓，包括高超音速飞行器的机翼或机身。

目前的结果是通过计算机计算获得的。同时，多个研究团队已经制造出声子地下结构的实体原型，并正开展风洞实验。除航空领域外，该技术还可能应用于海船、管道和透平机械——这些系统中湍流会影响液体或气体的运动。

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