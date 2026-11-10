加州大学旧金山分校的科学家发现了一条多巴胺通路，消化系统发出的信号可通过该通路帮助大脑逐步形成对特定味道的偏好。发表在《自然》杂志上的这项研究或可解释，为何起初令人不适的味道——包括苦味黑咖啡——会随着时间推移变得受人喜爱，ScienceDaily报道。

多巴胺是一种与动机、奖励和学习相关的化学信使。此前，科学家主要研究在接触奖励后数秒内出现的快速多巴胺信号。新研究关注的是一个较慢的系统：它对已经进入消化道的营养物质作出反应，其活性可持续数分钟。

小鼠实验

由生理学教授扎卡里·奈特领导的团队，直接向小鼠胃内注入糖水或类似奶昔的液体。这使研究人员能够将营养物质的影响与味觉本身分开。作为反应，研究人员在杏仁核前部基底外侧区域——BLA——记录到了强烈且持续的多巴胺信号，该区域参与信息的情绪处理以及通过联想进行的学习。

当科学家扰乱这条通路的功能时，小鼠仍能正常进食，但失去了学习将陌生味道与热量摄入联系起来的能力。在相反的实验中，研究人员在动物尝过无热量味道后，人为激活了BLA中的多巴胺纤维。此后，小鼠更偏好这种味道，尽管没有获得营养奖励。

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人类数据与左半球

研究人员还分析了此前涉及人类的研究结果。耶鲁大学心理学家达娜·斯莫尔重新评估了一项PET研究的数据，该研究涉及13名饮用奶昔或无热量饮料的男性。分析显示，营养物质进入体内后的多巴胺释放在BLA左侧最为明显。

另一项采用功能磁共振成像、涉及38名成年人的研究，也在摄入葡萄糖后记录到该脑区活动增强。无论在小鼠还是在人类中，对营养物质的反应在左侧BLA均显著强于右半球相应区域。科学家仍在研究这种不对称的原因。

研究作者指出，这一机制未来可能成为进一步研究改变饮食习惯的对象。同时，本研究未考察GLP-1类药物对所发现多巴胺通路的影响。

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