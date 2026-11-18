科尔多瓦大学的科学家开发出一种可充电锌空气电池原型，其中维生素B12充当化学反应的催化剂。该装置能够完成多达250次充放电循环，ScienceDaily报道。

维生素被固定在纳米管上

该电池利用锌和周围空气中的氧气发电。研究人员将维生素B12分子——也称为钴胺素——固定在单壁碳纳米管上。该分子的中心含有钴(III)，它有助于电池运行所需的电化学反应。

主要技术挑战之一是将维生素保留在装置内部。B12易溶于水，而该电池使用水基电解质。为了将分子固定在纳米管上，团队采用了一种受蛋白质中氨基酸连接机制启发的方法。

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用于充电的催化剂

在放电过程中，催化剂有助于将氧气还原为水；在充电过程中，它则促进氧气生成。正是这种支持两种反应的能力，使B12对可充电锌空气系统具有应用前景。

此前，该研究团队曾测试含铁的天然血红蛋白和过氧化氢酶分子作为催化剂。新研究结果发表在《Journal of Materials Chemistry A》上。

锌是一种储量丰富且可回收的材料，而利用空气中的氧气可以减轻电池重量。这类系统使用不易燃的水基电解质，可能降低起火风险。该技术目前仍处于研究阶段，但作者将其视为储存可再生能源的一种可能方向。

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