Virginia Tech的研究人员开发出一种化学工艺，可将聚氯乙烯（PVC）废弃物转化为聚α烯烃——包括发动机油在内的合成润滑剂的关键成分。研究结果发表在《Nature》期刊上，ScienceDaily报道。

回收难处理塑料

PVC被用于自来水管、窗框和信用卡。这种塑料因含有氯以及多种添加剂而难以回收，这些添加剂可赋予材料柔韧性、刚性或耐热性。因此，大量废旧PVC最终进入垃圾填埋场。

为获得润滑材料，该团队将PVC放入溶剂中，加入三氯化铝和α-烯烃——一类用于生产合成润滑剂的碳氢化合物。混合物在158华氏度下加热三小时，随后提取出相对黏稠的润滑油。

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合成油的基础材料

所得聚α烯烃属于合成基础油家族，因其稳定性、润滑性能以及在宽温度范围内的表现而受到重视。这类材料被用作高性能合成发动机油的基础。

研究负责人、化学家兼化学工程师Guoliang Greg Liu表示，这项工作证实了利用塑料废弃物生产高性能润滑剂的可能性。此前，他的实验室还研究了将其他类型塑料转化为用于肥皂和洗涤剂的表面活性剂。

下一阶段是扩大规模

得克萨斯A&M大学的研究人员评估了成品材料的特性，而加州理工学院的一名科学家进行了用于研究该工艺机制的化学计算。Virginia Tech还建立了模型，用于分析扩大该技术规模的经济和生产方面问题。研究人员强调，将该工艺从实验室转移到更大规模是下一项重要步骤。

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