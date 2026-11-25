中国科学家记录到，生活在海拔1,500米及以上地区的人，其大脑区域之间的功能连接存在差异。该研究纳入了164名健康成年人，研究结果发表于MedScience期刊，ScienceAlert报道。

比较了三组参与者

中国第四军医大学的研究人员比较了来自三座城市的参与者：海拔400米的西安、海拔1,500米的兰州，以及位于西藏、海拔3,600米的拉萨。两个高海拔组的参与者此前居住在较低海拔地区，他们在兰州和拉萨的平均居住时间分别为1.47年和2.11年。

科学家测量了血氧饱和度，并利用功能磁共振成像评估了大脑区域之间的功能互动。西安的平均血氧饱和度为97.1%，兰州为96.1%，拉萨为91%。

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与较低血氧饱和度的关联

与西安组相比，兰州和拉萨的参与者在五对大脑区域之间具有更强的功能连接。具体而言，包括内侧前额叶皮层与左侧后顶叶皮层及右侧背外侧前额叶皮层之间的连接、后扣带皮层与右侧前岛叶皮层之间的连接，以及左、右背外侧前额叶区域之间的连接，还有左侧背外侧前额叶皮层与背侧前扣带皮层之间的连接。

这类连接的增强与较低的血氧饱和度相关。作者推测，这可能反映了在慢性缺氧条件下大脑网络的适应性重组，是神经可塑性的一种表现。同时，他们强调，该研究的横断面性质无法确立因果关系，也无法确定这些变化究竟是代偿性适应，还是大脑网络工作效率较低的迹象。

研究人员还指出，样本量较小，并表示需要开展更大规模的研究来验证这些结论。他们认为，研究结果可能有助于更好地理解高海拔缺氧对认知功能的影响，并开发有针对性的治疗方法。

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