加州大学圣迭戈分校的研究人员发现，肠道微生物组活性与人类非凡长寿之间存在关联，随后他们利用工程化细菌增强了老年小鼠的这种活性。正如News-Medical报道，在一次性施用细菌约20周后，这些动物的胰岛素敏感性得到改善，葡萄糖耐受性也略有改善。

胆汁酸的作用

科学家重点研究了肠道微生物如何改变胆汁酸。这些物质由肝脏产生，用于消化脂肪，但它们也参与与代谢、炎症以及人体内部生物钟相关的信号过程。

肠道细菌会产生胆盐水解酶，即BSH，可对胆汁酸进行化学修饰。在针对年轻和老年小鼠的实验中，衰老与微生物BSH酶活性更高以及胆汁酸修饰更强有关。

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长寿人群数据和小鼠实验

研究人员还重新分析了一项人类队列的公开数据：48名年轻人、107名老年人和125名长寿者的胆汁酸测量结果。在长寿者组中，某些经修饰胆汁酸的比值高于另外两个较年轻组。微生物组分析还发现，与老年参与者相比，长寿者中与BSH活性相关的基因更为普遍。

为检验可能的效果，科学家创建了一种肠道中天然存在的细菌菌株，使其能够持续产生BSH，并将其施用于82周龄、被认为属于老年的小鼠。该细菌稳定地定植于肠道，并在较长时间内产生这种酶。32周后，动物还出现了与较低体重和脂肪量以及较高去脂体重相符的变化。

作者强调，这些结果并未证明所发现的微生物组变化与人类非凡长寿之间存在因果关系，也未表明工程化细菌能够延长寿命。要明确BSH活性在健康衰老中的作用，还需要开展更多涉及人类的研究。

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