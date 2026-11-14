雷根斯堡大学、马尔堡菲利普斯大学和于利希研究中心的研究人员直接追踪了石墨烯中电子在能带之间的量子跃迁。据ScienceDaily报道，在足够强的光场下，此类跃迁的概率达到100%。研究结果发表在《自然》杂志上。

跨越能隙的跃迁

在半导体和类似材料中，电子只能处于特定的能量范围内，即能带。能带之间存在禁带能隙，电子通常无法在其中占据稳定状态。

在强光脉冲的作用下，电场加速了石墨烯中的电子，并通过量子力学跃迁将其中一部分电子转移到另一条能带。这种现象被称为朗道—泽纳—马约拉纳跃迁。

决定性因素是电子在电场作用下接近能隙的速度。作者指出，这一过程不同于常规量子隧穿，后者是粒子在物理空间中穿过势垒。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

观察超快过程

为进行实验，该团队将激光技术与电子显微技术相结合，并使用能够测量电子能量和动量的光电子发射显微镜。研究人员根据这些数据绘制了电子在不同能量状态中的分布图。该方法使研究在传统成像方法无法触及的时间尺度上进行成为可能。

测量使用了在于利希研究中心制备的、几乎无缺陷的单原子层石墨烯样品。该团队还使用了所谓的“旋转”石墨烯，从而能够更清晰地观察量子动力学。

实验还表明，电子最初有序的运动会因其与材料晶格的相互作用而逐渐受到扰乱。作者认为，该方法可用于其他量子材料，并研究借助光来控制其电子性质。

关注我们在