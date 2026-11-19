Duke-NUS医学院和杜克大学医学院的研究人员发现，由肠道细菌Clostridium immunis产生的一种糖分子可以增强内脏脂肪组织的能量消耗。这类脂肪积聚在内脏器官周围，并与代谢性疾病风险相关，包括2型糖尿病和心血管疾病，News-Medical报道。

含磷酸胆碱的分子

在发表于《Cell Host & Microbe》期刊的一篇文章中，科学家描述了一种由C. immunis产生的胞外多糖，即一种糖分子。其活性需要一种名为磷酸胆碱的小型化学基团。作者称，经磷酸胆碱修饰的胞外多糖有助于减少体重增加并减少内脏脂肪。

该研究的第一作者Tan Chin Yi指出，这一效应与减少食物摄入或增加身体活动无关。相反，这种分子改变了内脏脂肪组织利用能量的方式。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与IL-22和UCP1的关联

进一步分析显示，修饰后的胞外多糖降低了IL-22蛋白的水平。该蛋白参与免疫系统与小肠组织及内脏脂肪之间的相互作用。与此同时，含有UCP1蛋白的细胞数量增加；UCP1有助于脂肪细胞以热量形式释放能量。

研究人员称，能量消耗的增强恰好发生在内脏脂肪中，而内脏脂肪通常对促使脂肪细胞消耗能量的信号具有抵抗性。科学家还分析了来自不同国家的4,145人的现有宏基因组数据。在肥胖人群中，他们发现添加磷酸胆碱的基因拷贝数少于体重指数低于25的人群。这一观察结果表明，此类细菌分子与肥胖之间存在关联，但并未确立因果关系。

下一阶段是临床试验

该团队已就C. immunis的发现及其产生的分子提交了专利申请。研究人员目前计划在美国开展临床试验，以检验影响这种肠道细菌是否能成为治疗肥胖的方法。

关注我们在