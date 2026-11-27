研究人员确定，SCARF2 蛋白是帮助乙型肝炎病毒将病毒 DNA 递送至肝细胞细胞核并启动有效感染的关键因素之一。正如News-Medical 报道，该蛋白会将含有病毒颗粒的内体引导至核孔，并促进病毒核衣壳的释放。

病毒如何进入细胞核

乙型肝炎病毒首先与肝细胞的蛋白聚糖结合，随后与细胞表面的 NTCP 蛋白相互作用。这会触发病毒颗粒被细胞内吞。其后续过程——在细胞内运输、核衣壳释放以及病毒 DNA 被递送至细胞核——此前仍缺乏充分研究。

在对肝细胞膜蛋白进行的靶向筛选中，降低 SCARF2 水平显著减少了 HepG2-NTCP 和 HepaRG 细胞系中的感染。相反，增加这种蛋白的数量会提高细胞对病毒的易感性。SCARF2 的作用在感染早期最为明显，而在感染已经建立后则微乎其微。

与病毒蛋白的相互作用

研究数据显示，SCARF2 蛋白的细胞外结构域 4–6 与病毒大型表面蛋白的 preS1 区域结合。preS1 中的氨基酸 69–108 被认为是主要结合区域，而第 90 位的突变会削弱这种相互作用并降低病毒的感染性。

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细胞成像显示，病毒颗粒在进入后位于含有 SCARF2 的内体中，向核周区域移动，并在核孔附近聚集。在缺少 SCARF2 时，这种聚集会受到破坏。降低该蛋白水平还会限制核衣壳从内体释放、病毒 DNA 向细胞核递送，以及共价闭合环状 DNA 的形成——后者是病毒复制和合成其抗原的模板。

未来药物的潜在靶点

作者将 SCARF2 视为预防乙型肝炎病毒对细胞产生新感染的潜在靶点。特别是，未来的方法可能旨在阻断 SCARF2 与 preS1 区域的相互作用，或暂时抑制该蛋白在肝脏中的功能。

同时，这种方法需要进行安全性评估：SCARF2 对机体发育很重要，其两个拷贝的突变与范登恩德-古普塔综合征有关。根据材料中引用的数据，乙型肝炎病毒感染影响全球约 2.575 亿人口，并可能导致肝硬化和肝细胞癌。

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