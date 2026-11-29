西奈山伊坎医学院的研究人员发现，芳香烃受体AHR会抑制受损神经纤维——轴突的修复。在实验中，从神经元中通过基因手段删除这种蛋白质，或用药物抑制其活性，均增强了神经纤维再生。

据ScienceDaily报道，在脊髓或周围神经受伤的小鼠中，抑制AHR也改善了运动和感觉的恢复。研究结果发表于《Nature》期刊。

保护与修复之间的平衡

受伤后，AHR会在神经元中激活保护机制，以维持蛋白质稳态——这一过程帮助蛋白质保持正确的结构和功能，并防止受损蛋白质积累。这使神经细胞能够承受损伤后的压力，但同时限制了修复轴突所需新蛋白质的生成。

研究负责人、神经外科和神经科学教授Hongyan Zou解释说，AHR就像一种制动器：它将神经元的优先事项转向应对压力，而非重建受损连接。

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再生所需的蛋白质

科学家还发现，再生反应依赖于HIF-1α蛋白质。人们主要知道它参与细胞对低氧水平的适应，它调控与代谢、细胞适应和组织修复相关的基因。

AHR最初被描述为一种对外来化学物质作出反应的受体，其中包括毒素和环境污染物。这项新研究表明，它还会影响神经元在保护状态与有利于再生的状态之间的选择。

研究团队计划研究AHR阻断药物以及基因治疗方法，以选择性降低该蛋白质在神经元中的活性。作者强调，在将这种方法用于神经系统损伤患者之前，仍需要对疗效、剂量及其对其他细胞影响开展进一步研究。

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