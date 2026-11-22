一个国际科学家团队发现了一种此前未被描述的遗传相关视网膜疾病。这种疾病会逐渐缩小周边视野，并使人在黄昏和黑暗中看清事物变得困难。患有这种疾病的人，其中央视力在生命中的很长一段时间内可能仍保持良好，ScienceDaily报道。

EFEMP1基因变异

研究人员将这种疾病与EFEMP1基因中的p.Arg140Trp变异联系起来。该疾病尚无正式名称，但科学家将其称为与EFEMP1相关的迟发性视网膜变性。根据他们的数据，这种遗传变异会导致物质在眼部细胞之间过度积聚。

发表在《JAMA Ophthalmology》上的研究涵盖了来自不同国家的三个携带p.Arg140Trp的无血缘关系家族。研究人员将他们的症状与另一个携带同一基因p.Arg345Trp变异的家族的表现进行了比较。后者已与一种主要影响黄斑和中央视力的疾病相关联。

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早期功能性标志物

这种新型疾病始于视网膜的周边区域。症状在傍晚或夜间可能尤其明显，因为此时视觉更依赖视杆细胞——帮助人在弱光下看见物体的视网膜感光细胞。

科学家发现，受影响者的视杆细胞在从强光转入黑暗后恢复得过于缓慢。即使视网膜在结构上看起来仍然完好，也可以检测到这种功能异常。研究人员表示，这可能成为光感受器丧失之前的早期疾病标志物。

p.Arg140Trp变异的患病率目前尚不清楚：研究人员认为它并不常见，但需要规模更大的研究来评估携带者数量。他们还指出，研究罕见遗传性眼病可能有助于解释与年龄相关的视网膜疾病机制，包括年龄相关性黄斑变性。

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