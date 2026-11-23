英国爱丁堡大学的研究人员发现，在心肌梗死、卒中或其他心血管事件发生前30年，多项心血管风险因素的差异可能已经显现。据News-Medical报道，该研究发表于《JAMA Network Open》期刊。

超过10万名参与者的数据

科学家分析了1985年至2019年间在美国、挪威和英国开展的四项人群研究中收集的超过10万人的信息。他们研究了后来发生心血管事件的人群以及未发生此类事件的参与者的血压、糖尿病、体重指数、肾功能、身体活动和血液指标的变化。

后来患上心血管疾病的人，其收缩压在事件发生前30年就已经更高，约高出4毫米汞柱。临近事件时，这一差异扩大至7毫米汞柱。年轻女性的血压指标低于同龄男性，但在大约65岁后，这一趋势发生了变化。

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年龄和生物标志物方面的差异

在较年轻时发生心血管事件的人，在事件发生前数十年更常患有糖尿病，且体重指数更高。研究人员还记录到了血液生物标志物的早期差异。特别是，用于监测心力衰竭的NT-proBNP蛋白水平变化，在事件发生前10年就已明显。

研究作者指出，追踪传统和非传统风险因素的变化，可能有助于更准确地评估严重心血管事件发生的可能性。该研究未分析不同族群之间风险因素和生物标志物轨迹可能存在的差异。

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