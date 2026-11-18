来自乌得勒支、莱顿和慕尼黑的研究人员发现，超导所必需的条件之一——电子对的形成——可以在室温下保持。发表于《Science》期刊的研究结果为寻找能够无电阻导电的材料开辟了新方向，ScienceDaily报道。

没有超导的电子对

要实现超导，电子必须结合成所谓的库珀对，并在共同的量子态中协调运动。正是这种被称为相位相干性的集体协调，使电流能够无电阻地通过材料。

在常规超导体中，电子对的形成及其协调行为发生在同一温度。相比之下，在高温超导体中，电子可以在远高于材料变为超导体的温度下形成电子对。科学家发现，这些电子对即使在室温下也能保持稳定。

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关键障碍

研究作者认为，较高温度下超导的主要限制因素可能不是电子对的形成，而是这些电子对协调其量子行为的能力。没有相位相干性，电子对依然存在，但材料不会表现出超导特性。

这项研究得以开展，得益于该团队开发的设备，该设备可将流经单个电子的电流与由电子对携带的电流分离。这使研究人员能够分别追踪电子对形成的时刻及其在材料中的行为。

这项工作并不意味着室温超导已经实现。同时，它表明电子对无需极端冷却也能保持存在。研究负责人之一英格玛·斯瓦特计划进一步研究相位相干性的机制。

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