圣犹大儿童研究医院和哥伦比亚大学的科学家在小鼠大脑的次级运动皮层中发现了一张此前未知的、与不同身体部位相关区域的图谱。研究团队为此采用了高速光学脑成像技术。有关发表在《自然·通讯》期刊上的研究结果，News-Medical进行了报道。

静息状态下的活动

研究人员首先研究了控制运动的大脑主要区域。在静息期间，他们记录到感觉区域活动的强烈波动。每个此类区域的活动都与次级运动皮层的一小块区域同步，该皮层也被称为M2。

当科学家对这些M2区域进行比对时，它们构成了一张身体部位图谱。对这些亚区域中神经元活动的进一步研究证实，其激活取决于动物使用的是哪一身体部位。

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对不同运动的反应

对不同运动期间活动模式的比较显示，在涉及多个身体部位的复杂协调动作中，次级运动皮层的激活更强。进行简单运动时，它的参与是短暂的；而进行更复杂的运动时，则持续更久。

圣犹大儿童研究医院成像科学部门负责人伊丽莎白·希尔曼指出，对整个大脑活动的持续观察，使研究人员能够发现先前方法可能无法显示的多个区域之间的联系。她表示，这种方法能够实时观察大脑如何控制运动，并有可能研究神经系统疾病或脑损伤中该系统的紊乱。

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