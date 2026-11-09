研究人员发现，Miro1蛋白可能参与胰岛素抵抗的发展，而胰岛素抵抗是2型糖尿病的关键特征。患有该疾病的人群骨骼肌中发现了更高水平的这种蛋白。ScienceDaily 报道了发表在《Nature Communications》上的研究结果。

线粒体膜上的蛋白质

Miro1，即Mitochondrial Rho GTPase1，位于线粒体外膜上。线粒体是产生能量的细胞结构。科学家在实验室细胞、临床前模型以及2型糖尿病患者中对其进行了研究。结果显示，Miro1的积累会削弱肌肉对胰岛素的反应。

在临床前模型中，去除这种蛋白可恢复肌肉组织对胰岛素的反应。作者认为，这表明Miro1直接促进了胰岛素敏感性受损。

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有氧运动的影响

此外，该团队开展了一项随机对照试验，参与者为肥胖和2型糖尿病患者。进行有氧运动的参与者与接受标准医疗护理的一组进行了比较。

在身体活动组中，肌肉内Miro1水平下降。这些变化伴随着胰岛素敏感性以及肌肉产生能量能力的改善。作者推测，减少这种蛋白的数量可能是身体活动改善机体对胰岛素反应的机制之一。

治疗前景

该研究的资深作者John P. Kirwan指出，这项研究将Miro1确定为潜在的治疗靶点。同时，直接作用于这种蛋白以治疗2型糖尿病患者的安全性和有效性仍有待确定。目前，胰岛素反应的恢复仅在临床前模型中得到证明；而在人群中，研究人员记录到运动后Miro1水平下降，同时胰岛素敏感性得到改善。

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