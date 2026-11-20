由格里菲斯大学专家领衔的研究人员提出了一项假说：过敏性疾病可能始于构成皮肤、肠道、鼻腔、肺部和食管屏障表面的上皮细胞能量功能受损。News-Medical对此报道。

作者分析了116个病例对照队列的数据，涉及3,776名患者。他们认为，负责产生能量的细胞结构——线粒体——可能无法应对现代环境中的能量负荷和压力。根据科学家的假说，届时屏障细胞会过于容易地发出警报信号，而被识别为过敏的免疫现象随后才会出现。

关于嗜酸性粒细胞性食管炎的数据

研究人员在嗜酸性粒细胞性食管炎这一食管过敏性疾病中记录到了最有说服力的数据。在全部13个独立患者队列中，均发现清除受损线粒体的细胞程序活性降低。

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在湿疹中，即使在未受炎症影响的皮肤区域，也发现了皮肤屏障和抗氧化防御的变化。但这一信号并不具有普遍性：在已形成的哮喘和鼻息肉中未记录到该信号，在花粉热中则仅部分存在。

该假说需要验证

作者推测，现代环境中的不同因素可能会影响一个共同目标——屏障细胞的能量能力。研究列举的因素包括加工食品、污染、微塑料、清洁剂、膳食纤维不足以及早期使用抗生素。

研究负责人、临床免疫学家彼得·史密斯强调，这并非已确立的机制，也不是一种新的治疗方法，而是一项需要验证的假说。研究人员称，下一步将是在婴儿发生过敏之前直接测量此类细胞的状态。题为“The origins of allergy: An outside-in, bioenergetic hypothesis”的文章发表在《Allergy》期刊上。

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