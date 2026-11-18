芝加哥大学和约翰斯·霍普金斯大学的研究人员分析了不同类型的细胞如何根据人们的遗传差异对酒精、尼古丁和咖啡因作出反应。该团队对超过140万个细胞进行了分析，以更详细地描绘基因与环境因素之间的相互作用，News-Medical报道。

具有不同遗传背景的细胞

在这项研究中，科学家使用了来自国际HapMap项目成年捐赠者的样本。研究人员对细胞进行了重编程，使其能够发育为不同类型的细胞，随后在模拟发育早期阶段的三维培养体系中进行培养。在用酒精、尼古丁或咖啡因处理后，研究人员使用单细胞技术，从而确定每个细胞的类型、其捐赠者以及对这些物质暴露的反应。

科学家寻找与基因表达水平相关的遗传变异，即细胞产生的RNA数量。这类DNA区域被称为eQTL。其中一部分与人与人之间基因活性的基础差异相关，而另一部分仅在特定暴露后改变这种关系。研究人员将后者称为反应eQTL。

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与疾病风险区域的关联

根据研究数据，基础eQTL更常位于基因起始位置附近，而反应eQTL则位于调控基因活性的增强子区域。同时，反应eQTL与此前被关联到疾病风险的遗传变异重叠的频率显著更高。

具体而言，该团队发现了一种eQTL：在酒精暴露后，它会影响肠道内壁细胞中的LNX2基因。该区域位于一个增强子中，并与炎症性肠病风险的遗传信号一致。作者强调，这一结果并不意味着饮酒会导致该疾病，但表明相关效应取决于遗传背景、细胞类型和具体暴露的组合。

个体化预测的基础

研究人员认为，这类数据未来可能有助于更准确地预测个人对环境因素和治疗的反应。该研究发表在《Cell Genomics》期刊上。

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