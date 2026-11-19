2024年5月11日强烈地磁暴过后，地球周围短暂形成了四条独立的电子辐射带。这种结构是首次被发现，ScienceAlert报道。这场被称为“母亲节事件”的风暴被描述为20年来最强的一次。

辐射带结构如何变化

通常，地球周围有两条范艾伦辐射带——由行星磁场捕获的带电粒子构成的环形区域。内辐射带以高能质子为主，外辐射带则以高能电子为主。它们于1958年依据美国第一颗卫星“探索者1号”的数据被发现，并以物理学家詹姆斯·范艾伦的名字命名。

风暴过后，近地空间的电子流入量十分可观，但四条辐射带并非直接因电子积累而形成。电磁相互作用在局部将电子从辐射带中移出，并在其间形成暂时的间隙。在风暴后的数天和数周内，先形成了三条辐射带的结构，到2024年6月则形成了四条辐射带的结构。

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卫星观测

研究人员利用欧洲航天局PROBA-V卫星搭载的高能粒子望远镜开展了对这一现象的研究。该航天器在距地球820公里高度的太阳同步极地轨道上运行。到2024年8月，辐射带恢复了通常的双带结构。

研究人员将多条辐射带的出现与日冕物质抛射联系起来，后者会扰动地球的空间环境，并改变辐射带中的粒子流。电子可与电磁波相互作用，散射进入大气层，并在地球磁场中逐渐向内或向外移动。类似的三带系统早在2012年就曾被观测到，并且在2024至2026年发生重大地磁暴后也曾多次出现。

高能电子和质子会对航天器电子设备、太阳能电池板和宇航员构成危险。研究结果发表于《npj Space Exploration》期刊。

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