印度浦那Bharati Vidyapeeth Deemed University的研究人员提出了一项假说：短重复DNA片段——CAG重复序列——的变异可能构成精神分裂症和双相障碍迄今尚未解释的遗传成分的一部分。据News-Medical报道，该假说见于期刊《Genomic Psychiatry》上一篇经过同行评审的Perspective文章。

以Mahabaleshwar V. Hegde为首的作者指出，双胞胎研究估计这些障碍的遗传率为81%，而大规模基因组研究发现的常见遗传变异仅能解释约四分之一的风险。科学家认为，全基因组关联研究在很大程度上忽视了重复DNA序列。

45个候选基因

CAG是一种编码氨基酸谷氨酰胺的三核苷酸序列。个别基因中这类重复序列数量的大幅增加与亨廷顿病及某些脊髓小脑性共济失调有关。作者称，在这些疾病中，精神分裂症型或双相型精神病症状的出现频率高于普通人群。

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研究团队确定了45个含有CAG重复序列的候选基因：其中10个与由重复序列扩增导致的经典神经退行性疾病有关，另有3个的重复序列位于编码区之外，32个则具有可中度扩增的多态性重复序列。作者认为，许多这类基因中中度变化的累积效应可能与不伴随神经元死亡的精神病有关。

涉及星形胶质细胞的模型

所提出的机制涉及星形胶质细胞——这类细胞向神经元提供生成谷氨酸和GABA所需的谷氨酰胺。根据作者的模型，具有增大谷氨酰胺区段的蛋白质可能会提高星形胶质细胞对这种氨基酸的需求。这可能减少神经元可获得的谷氨酰胺，并影响谷氨酸、GABA和谷胱甘肽的水平。

作为间接论据，研究人员引用了一项涵盖28项研究的荟萃分析，其中包括647名患者和608名对照组参与者。根据磁共振波谱数据，该分析显示，精神分裂症患者大脑内侧额叶区域的谷氨酰胺水平较高，而谷氨酸水平较低。同时，作者强调，其模型需要验证：目前有关精神分裂症和双相障碍人群中CAG重复序列长度的数据仍然不足。为检验该模型，他们建议采用重复序列基因组分析方法和单细胞转录组学。

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