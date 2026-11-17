一个国际科学家团队确定了地球冰冻圈——即地球所有冻结组成部分——安全运行的边界，并得出结论称，人类已在多个指标上超出这些边界。ScienceAlert报道，该报道援引了发表在《Science》期刊上的一项研究。

冰冻圈的四项指标

研究人员基于全新世的气候数据——过去11,700年相对稳定的时期——通过四项参数评估冰冻圈的安全状态。冰冻圈包括海冰和湖冰、积雪覆盖以及冻结土壤。

根据作者的计算，为维持安全空间，陆地上必须至少保留2,748万吉吨冰。年平均海冰面积必须不低于1,980万平方公里，永久冻土地区的土壤温度不得高于零下6.6摄氏度，积雪覆盖面积必须至少达到3,880万平方公里陆地。

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指标已低于边界

2018年，地球陆地冰量估计约为2,763万吉吨——仅略高于既定边界。与此同时，科学家估计，由于已经产生的排放，还将损失超过64万吉吨冰，这意味着将跨越这一阈值。

2024年年平均海冰面积为1,650万平方公里，低于确定的基准。根据气候模拟，2000年至2014年永久冻土带的土壤温度在零下6至零下5.3摄氏度之间波动——即高于安全边界。2024年平均积雪覆盖面积为3,590万平方公里，同样未达到既定指标。

研究作者将冰冻圈退化与燃烧化石燃料、农业集约化以及大规模土地利用变化联系起来。他们呼吁紧急停止并减少温室气体和黑碳排放，同时减少当地人类影响，包括在冰冻圈地区扩建基础设施。

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