在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上，联合国环境规划署（UNEP）关于突破1.5°C全球变暖阈值的报告作者为该文件的科学可信度进行了辩护。此前，沙特阿拉伯和其他大型发展中国家质疑该报告的科学依据，并试图阻止在峰会主要政治决定中提及该报告，Climate Home News报道。

UNEP于9月发布的《限制超调》（Limiting Overshoot）报告探讨了如何最大限度减少几乎不可避免地突破《巴黎协定》温度上限的情况、其对人类和生态系统的影响，以及未来降低气温的可能性。欧盟、英国、最不发达国家集团和小岛屿国家正争取使应对突破1.5°C成为COP31的优先事项之一。

关于科学审查的争议

据该媒体消息人士称，在闭门磋商期间，由沙特阿拉伯领导的阿拉伯集团表示，该报告未经过同行评审。与此同时，包括印度和中国在内的志同道合发展中国家集团呼吁，不要在最终决定中提及在联合国气候进程之外编写的报告。

曾加入该报告主要协调小组、此前共同主持政府间气候变化专门委员会（IPCC）第二工作组的黛布拉·罗伯茨表示，作者遵循了对现有科学研究进行全球评估的标准程序。她说，与IPCC程序的不同之处在于，各国政府没有审查这项工作的成果。

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44名作者和44名审稿人

来自不同国家的44名专家用一年时间编写该报告，另有44名审稿人审查了他们的工作。罗伯茨指出，该文件经过作者内部审查、外部同行评审和UNEP评估。

作者还反驳了将该文件归为所谓灰色文献——即在传统学术期刊之外发布的材料——就意味着质量较低的说法。他们提醒说，UNEP的排放差距和适应差距报告，以及国际能源署的材料，定期被用于IPCC评估，有时也会在气候大会决定中被提及。

这场争议发生在IPCC就下一轮评估周期时间表长期存在分歧的背景下。大多数政府希望在2028年11月下一次全球气候行动盘点之前完成关键报告。与此同时，沙特阿拉伯、印度和侵略国俄罗斯反对这一进度，认为对发展中国家的科学家和政府参与而言时间过于紧迫。IPCC将在12月初的线上会议期间再次讨论这一问题。

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