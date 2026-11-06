哥德堡大学和哥本哈根大学的研究人员在发表于《科学》杂志的一篇综述中，呼吁开展临床试验，研究治疗肥胖的药物对记忆和其他认知能力的影响。据News-Medical报道，其中包括已用于治疗肥胖和2型糖尿病的司美格鲁肽和替尔扎肽。

人类数据仍不明确

该综述的作者指出，动物研究表明GLP-1药物可能会影响记忆和学习。与此同时，涉及人类的研究结果仍不明确。

对患者医疗记录的分析显示，在2型糖尿病患者中，接受GLP-1药物治疗与较低的痴呆风险相关。然而，这类观察无法确定正是药物本身导致了这一差异。

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在诺和诺德的EVOKE和EVOKE+临床研究中，尽管疾病的一系列生物标志物发生变化，司美格鲁肽并未减缓早期阿尔茨海默病患者的疾病进展。

未来研究可能涉及哪些人群

科学家认为，这种对大脑的潜在保护作用仍需在其他患者群体中进行检验。肥胖或患有2型糖尿病的人可能在注意力集中、规划和信息处理速度方面存在困难。这类障碍通常与代谢和血管健康有关。

研究人员希望确定，药物对大脑可能产生的影响是否源于代谢改善、对大脑的直接作用，或两种机制的结合。他们还强调需要监测老年和虚弱患者：快速减重和肌肉量减少可能损害身体功能，并降低治疗的潜在益处。

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