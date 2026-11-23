包括麻省总医院布莱根心脏与血管研究所专家在内的研究人员提出了一种通过血液样本追踪心脏分子变化的方法。该方法涉及分离和研究心脏囊泡——源自心肌细胞的细胞外囊泡。研究结果发表在《Cell》杂志上，News-Medical报道。

该方法如何运作

细胞外囊泡是由细胞释放的膜性颗粒。它们携带分子内容物，包括与基因活性相关的蛋白质、代谢物和RNA。研究作者重点关注由心肌细胞——心脏的肌肉细胞——释放的囊泡。

为了从血液中分离这些颗粒，团队确定了两种心脏细胞表面标记物——POPDC2和CHRNE。随后，科学家使用针对这些标记物的抗体从血液样本中提取心脏囊泡。

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患者样本显示了什么

在分析心力衰竭患者或曾发生心肌梗死患者的心脏囊泡时，研究人员在其中发现了反映与这些状况相关的已知分子模式的RNA转录本。对采用体外循环手术期间及术后心脏囊泡的分析，也显示出心肌细胞实时动态应激反应的迹象。

在团队能够获取患有不同心脏病理状况患者的心脏活检材料的情况下，心脏囊泡RNA反映了这些差异。作者指出，前瞻性研究应检验此类RNA能否用于评估治疗反应、区分心血管疾病亚型以及预测疾病进展。

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