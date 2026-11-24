成都理工大学的两名地球化学家提出，应重新审视地球氧气积累的时间线。他们的分析表明，大气经历了三个氧气含量大幅上升阶段，而深海对这些变化的反应存在滞后，可能持续数亿年，ScienceDaily报道。

硫酸盐作为大气成分的证据

研究人员在《The Innovation》期刊发表了研究结论。他们没有主要依赖海洋沉积物中的化学痕迹，而是聚焦于硫酸盐。硫酸盐的同位素组成能够保留涉及氧气、臭氧和二氧化碳的大气反应信号。

这类反应会形成氧-17同位素的异常亏损。在硫化物矿物风化过程中，这一化学信号会转移到硫酸盐中，而硫酸盐随后可能保存在沉积岩中。根据提出的重建结果，第一次显著的大气氧气上升发生在24亿至21亿年前的大氧化事件期间。其水平从不足现代浓度的百万分之一上升至当前水平的0.1%至10%。作者估计，另外两次大幅上升发生在约13亿至10亿年前以及4.4亿至4.1亿年前。

海洋并不总是重复大气变化

作者认为，传统上分别定年为8亿至5亿年前和4.2亿至3.6亿年前的新元古代和古生代氧化事件，可能主要反映了海洋中更晚发生的变化。按照这一解释，海洋在相应的大气变化后约2亿年和3000万年才作出反应。

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在中元古代，根据基于同位素数据的模型，大气中的氧气含量仅约为现代水平的0.1%至1%。较老岩石中缺乏木炭也与低浓度相符：木炭形成需要约为现代大气氧气水平四分之三的氧气。木炭首次出现在地质记录中是在约4.2亿年前。

由于光合作用微生物的存在，海洋中早在30亿年前就可能存在氧气含量较高的局部水域。随着时间推移，来自大气的氧气输入成为海水日益重要的氧气来源。同时，研究人员指出，在约一百万年的时间尺度上，海洋和大气中的氧气含量可能朝相反方向变化，因为水中的氧气会与有机碳和硫化物发生反应。

氧气绿洲与生命演化

按照提出的框架，深海直到约4.1亿年前才完全实现氧化。作者承认，同位素记录并不能反映每一次变化，而在10亿年前这一界限之后，大气氧气的绝对浓度难以确定。

该研究还对氧气与复杂生物演化之间的关系提出了不同看法。作者指出，氧气并非复杂生命出现的唯一推动力，但在第三次大气氧气大幅上升后，较高的氧气水平可能促进了更大型动物、更活跃的捕食者以及能够进入更深海洋环境的生物的发展。

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