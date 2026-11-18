Mayo Clinic 的神经科医生 David T. Jones 及其来自澳大利亚纽卡斯尔大学的同事 Michael Breakspear 提出了一种关于大脑形成记忆和体验的理论模型。该研究发表于《Brain》期刊。正如 News-Medical 报道，作者使用了生成式人工智能模型中已知的潜在扩散概念来描述边缘系统的运作。

信息处理的四个阶段

这一方法被称为随机潜在振荡扩散，即 SLOD。它描述了四个关键过程：信息压缩、扩散、条件化和解压缩。

在生成式人工智能中，潜在扩散会将包括图像或文本提示在内的复杂数据，转换为其核心特征的压缩表示。模型在隐藏空间中处理这些信息，随后将其转换为输出结果。研究人员认为，类似的原理或许能够解释大脑内部结构中的信息处理。

根据 SLOD 模型，这一过程始于处理感觉、认知和内部刺激的大脑皮层。随后，刺激被压缩，并经由内嗅皮层进入海马体。在那里，它们经历扩散和去噪，其基本表征被条件化，直到大脑需要回忆或重建它们时——例如，用于回忆或想象中的回忆。

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作为灵活系统的海马体

该模型的作者认为，海马体并不像档案柜中的文件那样储存记忆。相反，它可能学习世界的深层特征，并将其组合起来，形成超越直接经验的新表征。

这一想法尤其是在琼斯与患有边缘系统主导型遗忘性神经退行性综合征 LANS 的患者合作时产生的。患有这种综合征的人常被发现存在 TDP-43 蛋白积累。与此同时，琼斯观察到一些病例中没有这种蛋白，或这种蛋白与其他蛋白异常同时出现。这使他推测，蛋白积累可能表明边缘系统中发生紊乱的位置，但未必能够完全解释这一问题。

对痴呆研究的潜在意义

SLOD 模型还提出了另一种对神经退行性痴呆进行分类的方法——依据四种信息处理过程之一的受损情况，而不只是依据细胞变化或蛋白异常。琼斯推测，大脑无法压缩刺激可能是阿尔茨海默病的迹象。同时，作者强调，SLOD 仍然是一种理论模型。

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