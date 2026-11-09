研究人员在哥伦比亚中部莱瓦镇附近的帕哈组研究了一个早白垩世海洋化石生态系统。接近灭绝的古老动物类群与后来将扩散的新谱系在此同时存在，ScienceDaily报道。

帕哈的古老生态系统

麦吉尔大学和古生物研究中心的古生物学家研究了帕哈组的化石。他们发现，源自侏罗纪时期并延续下来的谱系与白垩纪时期的新类群并存。

帕哈生物群包括大型海洋爬行动物，其中有长颈蛇颈龙和海洋鳄鱼的近亲，以及龟类、鲨鱼、甲壳类和其他动物。在该地层采集的大部分化石保存在古生物研究中心。

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多样性的条件

在此前的研究中，科学家重建了这一生态系统中的食物关系，并发现了一个拥有大量顶级捕食者的复杂食物网。研究人员认为，温暖的温室气候、较高的海平面以及营养丰富的沿海水域可能促进了高度多样性。

他们还将现代哥伦比亚领土上形成的、连接太平洋东部与早期大西洋的海洋通道列为另一个因素。作者指出，要确定这种情景在地球历史中的普遍程度，还需要新的化石发现、更精确的化石年代测定，以及与其他地区地质地层的比较。

迪尔利·科尔特斯和汉斯·拉尔森的研究发表在《Frontiers in Ecology and Evolution》期刊上。

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