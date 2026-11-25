由UT Southwestern医学中心领导的研究人员发现，某些结核菌菌株产生的酚糖脂（PGL）会激活感觉神经并引发咳嗽。研究结果发表于《Nature Microbiology》期刊，News-Medical报道。

持续咳嗽是肺结核的典型症状，也是感染传播的重要因素：患有肺部病变类型的患者咳嗽时会将细菌释放到空气中，其他人可能吸入这些细菌。

PGL如何影响神经细胞

PGL由部分结核分枝杆菌菌株产生，其中包括HN878；该菌株与高毒力和传播能力有关。科学家测试了该分子对从小鼠和人类供体分离出的感觉神经细胞的作用。PGL激活了两种物种的细胞，还改变了人类神经细胞的电学状态，使其对刺激更加敏感。

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研究人员迈克尔·夏洛解释说，感觉神经兴奋性增强，可能使呼吸道中即使无害的刺激物也更容易成为咳嗽的触发因素。将PGL与团队此前研究过的另一种结核菌分子硫脂-1结合，会比单独使用任一种物质更强地激活神经细胞。在临床前模型中，气溶胶PGL也足以引发咳嗽。

潜在治疗靶点

研究人员发现迹象表明，PGL会刺激ATP释放。这种分子不仅为细胞提供能量，还可充当外部信号。ATP会激活感觉神经上的P2X3受体，这些受体参与形成咳嗽信号。

当神经细胞接受阻断P2X3受体的药物吉法匹生治疗时，它们对PGL的反应显著减弱。吉法匹生已获欧盟批准，用于患有难治性或原因不明慢性咳嗽的成年人。作者表示，这一结果为检验此类药物与抗生素联用、缓解结核相关咳嗽提供了依据。

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