The Jackson Laboratory的研究人员在研究年轻和年老小鼠的心脏时发现，与衰老相关的炎症和纤维化迹象在主动脉瓣和主动脉根部附近最为明显。此前，对心脏衰老的研究大多聚焦于心肌，尤其是左心室，ScienceDaily报道。

炎症并不集中在心肌中

发表在《Aging Cell》期刊上的研究结果显示，年龄相关变化在心脏中的分布并不均匀。科学家分析了数千个单细胞，并确定了它们在器官内的位置。在瓣膜和主动脉根部周围发现了最强的炎症和瘢痕形成信号。

在年老小鼠中，巨噬细胞——调节炎症反应的免疫细胞——更积极地表达与炎症和组织重塑相关的基因。产生并维持结缔组织的成纤维细胞则更常出现纤维化的分子标志。研究人员认为，这些细胞相互作用的变化可能影响邻近心肌的状态。

年轻小鼠中也发现了衰老标志物

研究团队还发现，通常与细胞衰老相关的部分分子标志物已存在于年轻小鼠的心脏中。作者认为，仅凭这类标志物无法可靠地证实细胞已进入衰老状态：其意义可能取决于位置和周围组织的状态。

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在同一部位中，研究人员列举了随年龄增长而活性升高的基因，包括与炎症信号传递相关的Ccl8，以及也被称为p21的Cdkn1a。后者常被用作细胞衰老的指标。

雄性与雌性之间的差异

雄性和雌性小鼠心脏中的分子变化也有所不同。在雄性小鼠中，成纤维细胞的年龄相关变化与纤维化过程关联更密切；而在雌性小鼠中，则与心脏发育和蛋白质生成通路关联更密切。同时，该研究并未确定心脏功能或患病风险方面的差异。

作者将结果与此前发表的人类心脏数据进行了比较，并在两个物种中发现了若干共同过程，包括对细胞应激作出反应的机制。这项研究没有提出新的治疗方法，但可能有助于指导对心脏年龄相关变化以及免疫细胞与成纤维细胞相互作用的进一步研究。

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